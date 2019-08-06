Переможець бою Дерев'янченко – Головкін буде змушений одразу провести захист титулу IBF

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Сергій Дерев'янченко
Сергій Дерев'янченко

Український боксер Сергій Дерев'янченко проведе бій за титул чемпіона IBF у середній вазі. Його суперником буде Геннадій Головкін.

Коли саме і де відбудеться бій Дерев'янченко – Головкін поки невідомо. Однак IBF поставила умову провести захист чемпіонського пояса
протягом пів року після завоювання титулу, інформує ESPN.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF. Він мав битися проти мексиканця Сауля "Канело" Альвареса. Але той відмовився від захисту титулу. Таким чином, титул IBF був оголошений вакантним.

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Серед причин, чому Альварес відмовився від бою – 27 жовтня 2018 року Дерев'янченко програв Даніелю Джейкобсу в поєдинку за пояс IBF. Джейкобс згодом програв пояс Альваресу. Відтак Альварес не хотів битися з українцем, адже він переміг Джейкобса, якому Дерев'янченко програв.

Ще однією версією називають фінансові вимоги Дерев'янченка. Він вимагав за бій 7 мільйонів доларів. Хоча перед тим не заробляв більш як 500 тисяч доларів.

 

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 канал
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