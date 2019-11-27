Переможний буліт Васильєва приніс "Донбасу" важку перемогу над "Дніпром"

У вівторок, 26 листопада, в Дружківці відбувся поєдинок перенесеного 16-го туру чемпіонату Української хокейної ліги, в рамках якого зійшлися чемпіон і віце-чемпіон України "Донбас" і "Дніпро".

Донбас – Дніпро 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

У першому періоді клуби придивлялися один до одного, граючи більше в обороні, ніж в нападі. Однак, незважаючи на це, у хокеїстів були шанси відзначитися у воротах супротивника, але тут рятувала впевнена гра Степана Горячесвскіх і Олега Петрова в своїх володіннях.

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Друга двадцятихвилинка пройшла під точно таким же сценарієм. Хоч і команди почали набагато активніше діяти в атаці, створюючи масу гольових моментів, але реалізувати їх ні у "Донбаса", ні у "Дніпра" не вийшло.

На заключний відрізок зустрічі припала найбільша кількість гострих випадів від обох клубів. Однак, знову добре свою роботу виконували голкіпери, які витягали навіть "мертві" шайби, не дозволяючи заволодіти противнику перевагою.

Незважаючи на загострення пристрастей і велика кількість гольових моментів, основний час матчу завершився з рахунком 0:0 на табло і доля матчу мала вирішитися в овертаймі. Однак і додатковий час не зміг визначити переможця в матчі – команди провели досить важку п'ятихвилинку, обмінюючись гострими атаками, але знову належне варто віддати голкіперам, які нейтралізували супротивників.

У серії булітів команди використовували по 7 своїх спроб – у "щук" єдиний кидок реалізував Мікс Ліпсбергс, а у донеччан двічі Олега Петрова прошив Олександр Васильєв і вирвав у "Дніпра" перемогу в цьому матчі.

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Таким чином в очному протистоянні цих команд встановився паритет – клуби виграли по два матчі, "Донбас" з 34 балами продовжує займати третє місце в таблиці, а "Дніпро" з 38 очками закріпився на другій сходинці.