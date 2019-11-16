Переможний кидок з сиреною у матчі українця – найкращий епізод дня в НБА: відео

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У регулярному чемпіонаті НБА були зіграні чергові матчі. У тому числі зіграв і "Детройт" українця Святослава Михайлюка. Однак його команда зазнала прикрої поразки через кидок із сиреною.

"Детройт" зіграв на виїзді проти "Шарлотт". І за декілька секунд до кінця матчу рахунок був рівним 106:106. Однак триочковий кидок Маліка Монка з сиреною приніс перемогу господарям.

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Варто відзначити, що Михайлюк у цьому матчі зіграв майже 12 хвилин. Однак українець очок не набирав (не влучив з двох спроб), паси не віддавав та перехоплення не робив.

Дивіться відео топ-10 моментів ігрового дня в НБА

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
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