Переможний матч українки Цуренко на Ролан Гаррос тривав понад три години

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Леся Цуренко
Леся Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко пройшла у третє коло Ролан Гаррос. Але назвати її матч у другому колі легким не видасться.

Гра Цуренко проти Александри Круніч тривала понад три години. Тенісистки розпочали свій матч ще у четвер, 30 травня. Але не встигли його дограти. Тому гру довелося перенести на п'ятницю, 31 травня.

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Круніч виграла перший сет 7:5, реалізувавши три брейк-пойнти, і віддавши українці лише дві свої подачі. Натомість у другому сеті з таким же рахунком перемогла Цуренко. Тож все вирішувалося у третьому сеті. Він тривав одну годину та 33 хвилини. І закінчився з рахунком 11:3 на користь українки.

Після того, як Цуренко була 4:2 попереду, вона програла три гейми поспіль. Загалом українка віддала шість своїх геймів суперниці (після рахунку 4:4, тенісистки наступні вісім геймів поспіль програвали свої подачі).

Та за рахунку 10:9, Цуренко таки зуміла перемогти, з другої спроби реалізувавши матч-пойнт. І вийти у третє коло Ролан Гаррос. Там її суперницею буде третя ракетка світу Сімона Халеп.

Леся Цуренко – Александра Круніч 2:1 (5:7, 7:5, 11:9)

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Теги: Спорт Новини Спорту Леся Цуренко Теніс
Джерело: 24 канал
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