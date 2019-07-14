Переможний розіграш та яскраве святкування перемоги Снігур на Вімблдоні: відео

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Дар’я Снігур
Дар’я Снігур / ФТУ

17-річна тенісистка Дар'я Снігур вперше виграла юніорський Вімблдон, перемігши суперницю Алексу Ноель із США. Снігур стала тільки другою українкою, яка вигравала Вімблдон.

В останньому геймі українська тенісистка не залишила шансів своїй суперниці. Снігур виграла всі чотири розіграші.

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Після перемоги українка побігла святкувати до свого тренера.

Після матчу Снігур, спілкуючися з журналістами, заявила, що не може повірити в перемогу.

Це була моя мрія. Я щодня наполегливо працювала заради цього трофея. Це неймовірно,
– сказала Дар'я.

Окрім Снігур і Катерини Бондаренко раніше до стадії фіналу Вімблдону доходили ще три представниці України: Тетяна Перебійніс, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Вімблдон
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