Переможний розіграш та яскраве святкування перемоги Снігур на Вімблдоні: відео

17-річна тенісистка Дар'я Снігур вперше виграла юніорський Вімблдон, перемігши суперницю Алексу Ноель із США. Снігур стала тільки другою українкою, яка вигравала Вімблдон.

В останньому геймі українська тенісистка не залишила шансів своїй суперниці. Снігур виграла всі чотири розіграші.

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Після перемоги українка побігла святкувати до свого тренера.

A future main draw champion?



Daria Snigur becomes the second Ukrainian player to win the #Wimbledon girls’ singles title after beating Alexa Noel 6-4, 6-4 pic.twitter.com/5nOfBjX0wn — Wimbledon (@Wimbledon) 13 июля 2019 г.

Після матчу Снігур, спілкуючися з журналістами, заявила, що не може повірити в перемогу.

Це була моя мрія. Я щодня наполегливо працювала заради цього трофея. Це неймовірно,

– сказала Дар'я.

Окрім Снігур і Катерини Бондаренко раніше до стадії фіналу Вімблдону доходили ще три представниці України: Тетяна Перебійніс, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.