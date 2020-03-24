Переможці загального заліку Кубка світу з біатлону – лідери за заробленими призовими

Біатлонний сезон 2019/20 завершився, тепер біатлонні фахівці зі статистики підрахували та оприлюднили рейтинг топ-10 біатлоністів, які найбільше заробили за сезон.

Переможці Кубка світу очолили і рейтинг за заробітками за біатлонний сезон.

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Чоловічий рейтинг очолив норвежець Йоханнес Тіннес Бьо, який заробив трохи більше Мартена Фуркада з Франції. Додамо, що для француза цей сезон став останнім у кар'єрі.

У списку кращих серед жінок Доротея Вірер з Італії за призовими випередила Тіріль Екгофф з Норвегії.

Статичтика призових розрахована у євро.

Чоловіки

1. Йоханнес Тіннес Бьо (Норвегія) – 330,8 тисяч.

2. Мартен Фуркад (Франція) – 288,650 тисяч.

3. Кантен Фійон-Майє (Франція) – 218,2 тисяч.

4. Емільєн Жаклен (Франція) – 193,150 тисяч.

5. Тар'єй Бьо (Норвегія) – 176,2 тисяч.

6. Сімон Дестьє (Франція) – 125 тисяч.

7. Александр Логінов (Росія) – 120,9 тисяч.

8. Йоханнес Дале (Норвегія) – 99,1 тисяч.

9. Бенедикт Долль (Німеччина) – 97,950 тисяч.

10. Ветле-Шостад Крістіансен (Норвегія) – 94 тисячі.

Apologies, forgot to add 10000 EUR for discipline winners - so it's extra 20k for @martinfkde (IN, SP) and 10 k for @EmilienJck (PU) and JT Boe (MS).https://t.co/lehjPCLktS — Biathlon facts&stats (@BiathlonStats) March 22, 2020

Жінки

1. Доротея Вірер (Італія) – 226,750 тисяч.

2. Тіріль Екхофф (Норвегія) – 194,8 тисяч.

3. Деніз Херрман (Німеччина) – 155,3 тисяч.

4. Ханна Еберг (Швеція) – 155,250 тисяч.

5. Марта Олсбю (Норвегія) – 147,150 тисяч.

6. Франциска Пройсс (Німеччина) – 83,5 тисячі.

7. Інгрід-Ландмарк Тандревольд (Норвегія) – 71,2 тисяча.

8. Жюстін Бреза (Франція) – 70.3 тисяч.

9. Жюлія Сімон (Франція) – 68,1 тисяч.

10. Ліза Вітоцці (Італія) – 64 тисячі.

Призові українців

Зароблені кошти на етапах Кубка світу. У дужках окремо зароблені призові на чемпіонаті світу (ЧС) та чемпіонаті Європи (ЧЄ).

Жінки (євро)

Юлія Джима – 16,250 тисяч (ЧС – 8,5 тисяч, ЧЄ – 4,5 тисячі)

Валентина Семеренко – 11,750 тисяч (ЧЄ – 6,5 тисяч).

Олена Підгрушна – 9,5 тисяч (ЧС – 14,5 тисяч, ЧЄ – 6 тисяч).

Віта Семеренко – 5 тисяч (8,5 тисяч).

Анастасія Меркушина – 4 тисячі (ЧС – 9 тисяч, ЧЄ – 6 тисяч).

Чоловіки (євро)

Дмитро Підручний – 13,5 тисяч (ЧС – 5 тисяч, ЧЄ – 10,5 тисяч).

Артем Прима – 5,5 тисяч (ЧС – 3 тисячі, ЧЄ – 8 тисяч).

Артем Тищенко – 4 тисячі.

Руслан Ткаленко – 1,5 тисячі (ЧЄ – 6 тисяч).

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