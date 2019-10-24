Перенесення матчу "Барселона" – "Реал": Ла Ліга планує подати до суду

В суботу, 26 жовтня, мав відбутися один з головних матчів чемпіонату Іспанії – "ель-класіко" між "Барселоною" та "Реалом". Однак його довелося перенести через масові протести в Каталонії.

Саме на 26 жовтня в Барселоні запланований великий мітинг. Причина – протести через тюремні терміни організаторам референдуму за незалежність Каталонії від Іспанії у 2017 році.

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Через побоювання про безпеку в Барселоні під час цього матчу, гру вирішили перенести. Відтак сторони домовилися перенести матч на 18 грудня. За таку дату виступили в Королівській іспанській федерації футболу та "Барселоні". На цей день назначені матчі Кубка Іспанії, однак "Барселона" та "Реал" боротьбу за трофей розпочинають на пізнішій стадії.

Натомість Ла Ліга хотіла перенести матч на 7 грудня. І після того, як рішення було прийнято, вирішила подати до суду. Там нарахували п'ять порушень у перенесенні матчу на 18 грудня