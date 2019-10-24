Перенесення матчу "Барселона" – "Реал": Ла Ліга планує подати до суду

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Перенесення матчу "Барселона" – "Реал": Ла Ліга планує подати до суду

В суботу, 26 жовтня, мав відбутися один з головних матчів чемпіонату Іспанії – "ель-класіко" між "Барселоною" та "Реалом". Однак його довелося перенести через масові протести в Каталонії.

Саме на 26 жовтня в Барселоні запланований великий мітинг. Причина – протести через тюремні терміни організаторам референдуму за незалежність Каталонії від Іспанії у 2017 році.

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Через побоювання про безпеку в Барселоні під час цього матчу, гру вирішили перенести. Відтак сторони домовилися перенести матч на 18 грудня. За таку дату виступили в Королівській іспанській федерації футболу та "Барселоні". На цей день назначені матчі Кубка Іспанії, однак "Барселона" та "Реал" боротьбу за трофей розпочинають на пізнішій стадії.

Натомість Ла Ліга хотіла перенести матч на 7 грудня. І після того, як рішення було прийнято, вирішила подати до суду. Там нарахували п'ять порушень у перенесенні матчу на 18 грудня

  1. Саме Ла Ліга є відповідальною за вибір дат проведення матчів і часу початку
  2. На 18 грудня заплановані матчі Кубка країни, а не чемпіонату.
  3. Перенесені матчі мали б зіграти 4 грудня (хоча сама Ла Ліга виступала за перенесення матчу на 7 грудня). Перенесений матч мали б зіграти в першу ж вільну дату
  4. Рішення про перенесення матчу принесе користь двом клубам, у той час як іншим нанесе шкоду (команди будуть мати більше часу на підготовку до наступних ігор)
  5. Через перенесення цього матчу постраждає вартість на показ матчів Кубка Іспанії. 
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Реал ФК Барселона
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