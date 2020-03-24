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Перенесення Олімпійських ігор: як тепер називатиметься Олімпіада і коли вона відбудеться

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Олімпіада-2020 перенесена на 2021 рік / Newsweek

Міжнародний олімпійський комітет та влада Японії погодилися перенести Олімпіаду в Токіо на 2021 рік.

Коли відбудуться Олімпійські ігри

Точної дати поки немає. Як йдеться в заяві МОК, Олімпійські ігри "перенесені на дату після 2020 року, але не пізніше літа 2021 року".

Більше про це Олімпіаду в Токіо перенесли на 2021 рік

У 2020 році Олімпіада мала відбутися з 24 липня по 9 серпня. Для прикладу, Євро-2020 теж перенесли на рік. Матчі у 2020 році були заплановані з 12 червня по 12 липня, а вже у 2021 році вони триватимуть з 11 червня по 11 липня (щоб фінал відбувся в неділю).

Як тепер називатиметься Олімпіада

В МОК та уряді Японії домовилися, що Ігри збережуть назву Олімпійських і Паралімпійських ігор Токіо-2020, попри зміну року проведення. 

Це цікаво Олімпіаду-2020 перенесли: коли ще в історії скасовували Олімпійські ігри

А як щодо олімпійського вогню

19 березня в до Японії прибув олімпійський вогонь. Він там залишиться і до наступного року. 

"Лідери погодилися з тим, що Олімпійські ігри в Токіо можуть стати маяком надії для всього світу в ці смутні часи, а олімпійський вогонь – світлом в кінці тунелю, в якому світ знаходиться в цей час", – йдеться в заяві МОК.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Олімпіада-2020 Новини Спорту Спорт
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