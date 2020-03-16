Перенесення Євро-2020: плюси та мінуси для збірної України

З 12 червня до 12 липня 2020 року на полях 12 країн мав пройти чемпіонат Європи з футболу. Корективи у плани УЄФА внесла пандемія коронавірусу.

У ЄС не залишилося жодної країни, де б не було виявлено вірусу. Найбільше потерпають Іспанія, Італія, Франція, Німеччина. Усі чотири країни є господарками Євро-2020.

Як відомо, УЄФА вже призупинив матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи і шукає альтернативні рішення, щоб врятувати сезон. Як виявилося, проводити матчі без глядачів не альтернатива.

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По-перше, коронавірусом заражаються футболісти, тренери та члени команди. Ругані, Гарай, Кутроне, Артета та інші вже постраждали. Тому проводити матчі без глядачів все одно ризиковано.

По-друге, через відсутність вболівальників клуби втрачають шалені суми. Наприклад, у "Барселоні" заявили, що не дорахувалися б мінімум 6 мільйонів євро, якби матч з "Наполі" відбувся без глядачів. Запланована на 18 березня зустріч все одно не відбудеться вчасно.



Вболівальники матчу "Наполі" – "Барселона" у Лізі чемпіонів/ Фото GETTY IMAGES

Та клуби точно багато втратять і про збитки можна буде говорити, коли пандемія закінчиться.

17 березня УЄФА проведе екстрене засідання, на якому, ймовірно, головною темою буде Євро-2020. Очікується, що турнір перенесуть. Ймовірні дати – грудень 2020 року та літо 2021.

Плюси та мінуси для збірної України

Успішно подолавши відбірковий етап, збірна України встановила високу планку очікувань на Євро-2020. Від "синьо-жовтих" чекають мінімум вихід у плей-офф.

Та кадрова ситуація команди наразі складна. З основних гравців, які стали ковалями успіху у відборі, тільки декілька перебувають у формі та проводять зразкову другу половину сезону.

Це Андрій Пятов, Віталій Миколенко, з "натяжкою" Олександр Зінченко та Руслан Маліновський.

Натомість два футболісти команди перенесли операції – Тарас Степаненко та Роман Яремчук. Обидва встигають відновитися до літа, але інше питання тонус. Чи зможуть обидва незамінні гравці набрати форму?

Важкий сезон проводить Марлос. Хавбеку не дають спокою численні травми. Навіть у матчах чемпіонату України Марлос не нагадує самого себе.

Півзахисник поки зіграв один повний матч за "гірників" у новому році і в його активі один гол. Роль вільного художника, яку Шевченко відводить Марлосу, мабуть, доведеться виконувати комусь іншому…

Важливо Євро-2020: УЄФА змушений перенести чемпіонат на 2021 рік

Першим після Марлоса на позицію лівого півзахисника претендує Євген Коноплянка. Вінгер у 2020 році отримує більше ігрової практики у "Шахтарі", але ще далекий від своєї найкращої форми.

Досі на 100% не відновився після травми Андрій Ярмоленко. З грудня 2019 року Андрій не провів на футбольному полі жодної хвилини.

Враховуючи паузу в АПЛ, яка може затягнутися, Ярмоленко навряд чи встигне набрати форму до 14 червня – у цей день збірна України має стартувати на Євро-2020 матчем проти Нідерландів.



Андрій Ярмоленко у матчі проти Литви / Фото УАФ

У матчі із Сербією Ярмоленка прекрасно замінив Циганков. Але й Віктор далекий від своєї ідеальної форми. Через ушкодження Віктор пропустив літні та зимові збори "Динамо", і намагається набрати форму упродовж сезону. Поки Циганкову це дається важко, але час ще є.

Непереконливо у 2020 році виглядають Микола Матвієнко та Олександр Караваєв. Центрбека "Шахтаря", мабуть, підкосив зірваний трансфер в "Арсенал". Граючи під тиском інтересу "канонірів", Микола почав більше помилятися.

Караваєв ніяк не може знайти себе в "Динамо". Футболіст то закриває позицію правого півзахисника, то захисника. На двох позиціях футболіст діє непереконливо і не отримує максимальну кількість ігрового часу.

Артем Бєсєдін – ще один боєць, на якого розраховував Шевченко. Форвард "Динамо" дискваліфікований на рік через допінг і зможе повернутися на поле аж у грудні. У його інтересах, щоб Євро перенесли!

Зважаючи на кадрові проблеми, збірна України у виграші через перенесення Євро-2020. Чи зможуть "синьо-жовті" задовольнити високий запит суспільства під час Євро-2020, якщо частина команди буде не в тонусі?

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Але у перенесенні Євро-2020 для нашої збірної та її фанатів є інша сторона медалі – невигідна. По-перше, у Шевченка закінчується контракт.

На тлі чуток про інтерес "Мілану" та інших топ-клубів Андрія Миколайовича буде складно утримати ще на рік. Хоча Шевченко обіцяв довести цикл до кінця.

Якщо ж Шевченко піде, то разом з ним збірну покинуть італійські помічники, які вибудували величезну систему підготовки команди. А тепер питання, хто безболісно замінить Шевченка?

Передусім на Євро-2020 хотілося побачити збірну, яка пройшла відбірковий цикл. Від перенесення Євро-2020 програють вболівальники. Через рік обличчя збірної стовідсотково зміниться і це буде не та команда, від якої вимагатимуть все той же результат.

Після Євро-2020 у збірній України мав розпочатися черговий етап омолодження. І краще, щоб це відбувалося з тренером, який залишиться у команді на довгий період.

Для цього українська збірна навіть має ідеальних суперників у Лізі націй – Іспанія, Німеччина, Швейцарія.



Андрій Лунін / Фото УАФ

Проблема тільки в тому, що омолодження може припасти на літо 2021, на коли й хочуть перенести Євро…

Андрій Пятов не вічний і вже прийшов час давати шанс Андрію Луніну, який повинен у наступні 10 років стати першим номером нашої збірної.

Прийшов час змінювати фланги команди. Ярмоленка та Коноплянку повинні замінити інші люди. Також вичерпує себе Марлос.

У двері збірної гучно стукає нове покоління футболістів – Назарій Русин, Богдан Лєднєв, Денис Попов, Владислав Супряга, Валерій Бондарь, Юхим Конопля, Богдан Михайличенко та інші.

Зміна поколінь так чи інакше відбудеться. Але вона ніколи не проходить безболісно. У наших інтересах, щоб вона не відбувалася під час Євро-2020, чи то 2021.