Алієв взяв участь у популярному челенджі та переодягнувся в плаття доньки – відео

Ексфутболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв взяв участь у челенджі під назвою #fliptheswitchchallenge з миттєвим перевдяганням.

35-річний Алієв виконав умови челенджу разом зі своєю донькою, а вона виклала відео у своєму TikTok-акаунті.

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За правилами #fliptheswitchchallenge кілька героїв пританцьовують біля дзеркала під пісню Nonstop виконавця Drake, в якій говориться: "Дивись, я просто клацну вимикачем". Потім вимикається і вмикається світло. Після цього вони змінюються одягом і танцюють далі.

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