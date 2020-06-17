Головний наставник львівського "Руху" Іван Федик з'явився у екіпіровці іншого клубу. 32-річний фахівець подумав, що тренує топ-клуб із Німеччини.

На одному із фото, яке було зроблене на перших тренування "Руху" під керівництвом Івана Федика. на його екіпіровці видно емблему, яка зовсім не має відношення до українського футболу, пише iSport.

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Дебютний курйоз

Тренер прийшов у штанах дортмундської "Боруссії". Пресслужба команди швидко побачила курйозне фото та відразу замалювали емблему на світлині.



Іван Федик та Мирон Маркевич / iSport

Наставник лише нещодавно став головним тренером львівського клубу. Замінив на тренерському кріслі Бакалова, який до слова, покинув клуб через серйозні проблеми зі здоров'ям у когось із близьких людей. Додамо, що "Рух" лідирує у турнірній таблиці Першої ліги, у їх активі 39 очок після 19 турів.

Що відомо про Івана Федика

Торік Федик працював у тренерському штабі "Руху" Леоніда Кучука асистентом головного тренера.

Новий керманич "Руху" має чималий досвід роботи у професійному футболі. До роботи в "Русі" коуч працював у Академії ФК "Карпати" (2010/12), "Севастополі" (2012/13), "Краснодарі" (2013/14), "Сталі" (2016/17) та "Ростові" (2017/18).