10 червня в Белграді відбулося перше футбольне дербі після карантину. У півфіналі Кубка Сербії "Партизан" зіграв із "Црвеною Звєздою". Вболівальників було вдвічі більше, ніж було дозволено.

Влада Сербії дозволила пускати на трибуни будь-яку кількість фанатів, але при цьому поставили одне важливе обмеження. Вболівальники повинні були дотримуватися дистанції в один метр, пише 24 канал.

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Справжнє "пекло"

На стадіоні мало знаходитись водночас не більше третини від загальної кількості місць.

Але на практиці фани не дотримувалися дистанції, а замість приблизно 11 тисяч вболівальників на трибунах зібралося значно більше.

Традиційно для дербі Белграда вболівальники використовували піротехніку та влаштували справжнє "пекло" і голосно підтримували свої команди.

Додамо, що матч в підсумку завершився перемогою "Партизана" – 1:0, який оформив путівку у фінал. Єдиний результативний удар на 58-й хвилині забив Бібрас Натхо.

FK Partizan v FK Crvena Zvezda

10-06-20 pic.twitter.com/5KAGg6aPsT — ULTRAS (@fotos_ultras) June 10, 2020