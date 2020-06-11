Переповнені трибуни та недотримання обмежень: у Сербії відбулось "вічне дербі" – відео
10 червня в Белграді відбулося перше футбольне дербі після карантину. У півфіналі Кубка Сербії "Партизан" зіграв із "Црвеною Звєздою". Вболівальників було вдвічі більше, ніж було дозволено.
Влада Сербії дозволила пускати на трибуни будь-яку кількість фанатів, але при цьому поставили одне важливе обмеження. Вболівальники повинні були дотримуватися дистанції в один метр, пише 24 канал.
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Справжнє "пекло"
На стадіоні мало знаходитись водночас не більше третини від загальної кількості місць.
Але на практиці фани не дотримувалися дистанції, а замість приблизно 11 тисяч вболівальників на трибунах зібралося значно більше.
Традиційно для дербі Белграда вболівальники використовували піротехніку та влаштували справжнє "пекло" і голосно підтримували свої команди.
Додамо, що матч в підсумку завершився перемогою "Партизана" – 1:0, який оформив путівку у фінал. Єдиний результативний удар на 58-й хвилині забив Бібрас Натхо.
- В іншому півфінальному матчі "Войводіна" з рахунком 1:0 перемогла "Чукарічки".
- Фінал Кубка відбудеться 24 червня.
- У Чемпіонаті Сербії "Црвена Звєзда" достроково перемогла, обігравши у 28 турі "Радник" (4:1).
- "Партизан" йде на другому місці в сербській Суперлізі.