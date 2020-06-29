"Ов'єдо" українського голкіпера Андрія Луніна поступилося "Нумансії" в 36 турі Сегунди.

Нумансія – Овьєдо 1:0

Гол: Ігіньо Марін, 24

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Це був матч, в якому Андрію Луніну складно було себе проявити. У ворота було нанесено протягом 90 хвилин тільки два удари, з одним з них Лунін впорався, а інший – без шансів. Після подачі верхом Ігіньо Марін ударом головою влучив точно в кут – стрибок Луніна був марним. Завдяки цьому удару "Нумансія" виграла матч.

Хоча у "Ов'єдо" були шанси зрівняти рахунок. Гості майже не поступалися супернику по відсотку володіння м'ячем, трохи гірше грали в пас, але подали більше кутових. За ударам в напрямку воріт – рівновагу, а в площину частіше потрапляв "Ов'єдо". Однак реалізація підвела.

У підсумку, "Нумансія" перервала свою серію з семи поразок поспіль і з одинадцяти матчів без трьох очок. "Ов'єдо", навпаки, програв вперше після карантину (вперше за останні сім турів).

Нумансія – Овьєдо відеоогляд матчу