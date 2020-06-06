Головний наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола вирішив поповнити тренерський склад помічників новим фахівцем. Ним став Хуан Лільо, який раніше тренував іспанця.

Про такі зміни у тренерському складі повідомляє Daily Mail. У 2006 році під керівництвом Хуана Мануеля Лільо теперішній наставник "МанСіті" грав бувши гравцем "Дорадос де Сіналоа" (Мексика).

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Помічники Гвардіоли

Знайомі фахівці були ще раніше. Хосеп вважає Хуана своїм учителем.

Зараз 54-річний Лільо очолює китайський клуб Ціндао Хайню, однак влітку покине пост та буде допомагати Гвардіолі в АПЛ. У Хуана Мануеля велика тренерська кар'єра. Наставник встиг попрацювати у багатьох клубах світу.

Очолював "Реал Сосьєдад" і "Альмерію". З 2015 по 2017 рік він був асистентом Хорхе Сампаолі в збірній Чилі і "Севільї".

Згодом Лільо працював головним тренером у колумбійському "Атлетіко Насьональ", японському "Віссел Кобе".

Вважався наймолодшим тренером, який був наставником команди із Ла Ліги.

Додамо, що впродовж останніх років асистентом Хосепа Гвардіоли був Мікель Артета, який минулої зими очолив лондонський "Арсенал".

Конкурентами на пост помічника Гвардіоли також були Венсан Компані. який є легендою клубу та Хабі Алонсо, який зіграв понад сто матчів за мадридський "Реал" та "Ліверпуль".