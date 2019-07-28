Переїзд в Росію був би хорошим кроком, там більше сильних команд, – захисник "Динамо"

Захисник київського "Динамо" Тамаш Кадар взимку 2019 року міг перебратися у російський чемпіонат. Однак трансфер не відбувся. Та гравець не полишає надії колись таки зіграти у Росії.

За словами Кадара, він мав пропозицію від російського "Зеніту". Але сторони не домовилися. Про це він розповів в інтерв'ю Tribuna.com.

"Можна сказати, що я був близький до переходу в "Зеніт", але цього не сталося. Причина мені невідома – Хацкевич або хтось інший. Я просто чекав, як вирішиться ситуація. Це був непростий час для мене. Переїзд в РПЛ був би хорошим кроком. Там більше сильних команд. Я хотів туди перейти, якщо б я міг. Це було б добре для всіх. "Динамо" отримало б хорошу компенсацію", – розповів Кадар.

За повідомленням ЗМІ, російський клуб пропонував за захисника 8 мільйонів євро.

При цьому Кадар заявив, що якщо надійде пропозиція з сильнішої ліги, і воно влаштує "Динамо", то він готовий буде покинути київський клуб.