За рішенням Харківської міської ради почесними громадянами міста стали четверо українців, повідомляє офіційний сайт місцевої міської ради.

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Раніше повідомляли, що кандидатура Світоліної була однієї із головних на здобуття звання "Почесний громадянин міста Харкова"

У 2018 році українська тенісистка отримала нагороду "Гордість України" за перемогу на Підсумковому турнірі WTA.