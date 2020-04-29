Перша українська спортсменка, яка знялася для американського Playboy: фото 18+

Дворазова чемпіонка світу з легкої атлетики Жанна Блок стала першою українською спортсменкою, яка знялася для знаменитого журналу Playboy.

Про це повідомляє mixsport.pro.

Дивіться також Еліна Світоліна влаштувала стриптиз під час прання: відео

Чому вибір редакції американського журналу припав на українку — достеменно невідомо. Можливо, тому що на носі були Олімпійські ігри в Афінах-2004, а Жанна була однією з головних конкуренток Меріон Джонс, на той момент справжньої зірки в США. Тим більше. завдяки своєму американському чоловікові українка жила в Маямі (чоловік паралельно був її менеджером).

Мої сумніви розвіяв пристойний гонорар, який я отримала за цю фотосесії. В іншому випадку навряд чи б в квітні, в розпал підготовки до Олімпіади летіла через всю країну в Лос-Анджелес на зйомки. Вони мені не дуже сподобалися. В першу чергу, своєю тривалістю. В один з моментів почало здаватися, що фотосесія не закінчитися ніколи – зйомки тривали близько 12 годин. Знімала ціла команда з 8 чоловік. Зате самі фото мені дуже сподобалися,

— розповідала Жанна під час одного зі своїх приїздів до Києва.



Жанна Блок знялася для Playboy / Фото: Playboy

Що відомо про Жанну Блок

Народилася 6 липня 1972 року у місті Ніжин Чернігівської області. Заслужений майстер спорту України з легкої атлетики. Дворазова чемпіонка світу (1997, 2001). Фіналістка Олімпійських ігор в Атланті-1996 і Сіднеї-2000. Учасниця Олімпійських ігор в Афінах-2004.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24