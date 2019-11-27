Перше тренування української збірної Ігор Нескорених: мотивуючі відео

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В олімпійському спортивному центрі "Конча Заспа" відбулося перше відкрите тренування української збірної "Ігор Нескорених"–2020. Україну на міжнародних змаганнях представлятимуть 20 ветеранів та чинних військових.

Invictus Games пройдуть з 9 по 16 травня 2020 року у Гаазі, Нідерланди. Більшість змагань будуть відбуватися в гаазькому Зуйдерпарку. На час ігор його перетворять на спортивне містечко.

До теми: Ігри Нескорених: все, що треба знати про потужні змагання ветеранів

Протягом тижня тренери випробовували можливості спортсменів. Після табору кожен займатиметься за індивідальним планом. 

Ці перші збори дуже важливі, тому що ми вперше з тренерами познайомилися з особовим складом. До цього ми бачили хлопців тільки на папері, коли розглядали їхні спортивні результати, 
– прокоментував головний тренер збірної України Сергій Конюшок. 

Він зазначив, що хлопці не є професійними спортсменами, тому для них організаційно важко тренуватися в домашніх умовах.

Сергій Конюшок
Сергій Конюшок

На сьогодні в Україні є брак тренерів для спортсменів на візках. Саме тому до наступних зборів залучать фахівців із США та Великої Британії.

Що таке Ігри НескоренихМіжнародні спортивні змагання в паралімпійському форматі, засновані з ініціативи британського принца Гаррі. Головною метою сприяння розвитку та популяризації спорту як дієвого засобу реабілітації серед ветеранів та поранених бійців. 

Українські атлети змагатимуться за нагороди в дев'яти видах спорту: стрільбі з луку, легкій атлетиці, веслуванні на тренажерах, екстремальному керуванні, пауерліфтингу, велоспорті на шосе, волейболі сидячи, плаванні та регбі у візках.

Збірна України Ігри Нескорених
Тренування збірної України 

Україна на Іграх Нескорених

У 2017 році українські спортсмени вперше виступили на змаганнях, і привезли з Торонто 14 медалей (8 золотих, 3 срібних та 3 бронзові). У 2018 році українці в Сіднеї вибороли 20 медалей (7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові).

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В 2020 році Україна вже втретє візьме участь в міжнародному змаганні. 

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Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини політики Спорт Війна на Донбасі Ігри нескорених
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