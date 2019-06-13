Першим придбанням нового тренера "Шахтаря" стане іноземний футболіст
Донецький "Шахтар", який змінив головного тренера, цікавиться захисником італійського "Мілана" та збірної Парагваю Густаво Гомесом.
Наразі 26-річний футболіст виступає на правах оренди в бразильському клубі "Палмейрас".
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Ситуацію ускладнює те, що "Палмейрас" планує активувати опцію викупу Гомеса, як повідомляє італійський журналіст Сімоне Крістал.
"Палмейрас" зобов'язаний виплатити "Мілану" 1.5 мільйона євро і ще 4.5 мільйона, якщо Гомес проведе більше, аніж 50% матчів.
Гомес може стати першим новачком португальського фахівця Луїша Каштру, який днями очолив "гірників". На тренерському містку "Шахтаря" він замінив свого земляка Паулу Фонсеку, який очолив "Рому".
Водночас ЗМІ повідомляються, що в літнє трансферне вікно донецький клуб можуть покинути ряд футболістів. Паулу Фонсека заявив, що хотів би бачити в "Ромі" деяких гравців "гірників".