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В Україні коронавірусом заразився перший футболіст

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В Україні на коронавірус захворів перший футболіст – ФК Минай
В Україні на коронавірус захворів перший футболіст / facebook.com/FC-Minaj-1654973091184927

В Україні COVID-19 вперше підтвердили у професійного футболіста. Футбольний клуб "Минай" з Першої ліги України підтвердив, що гравець їхньої команди здав позитивний тест.

Це підтвердили у медичній службі ФК "Минай". У команді не називають футболіста, який заразився.

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"В одного з наших гравців виявили коронавірус. Тест на це захворювання, який цей футболіст здав у одному з місцевих медичних закладів, виявився позитивним", – мовиться у повідомленні закарпатського клубу.

Наразі футболіст ізольований, лікарі надають йому необхідну допомогу.

У зв’язку з цим керівництво клубу дало вказівку перевірити всіх гравців та представників клубу на наявність захворювання.

Результати дослідження у "Минаї" обіцяють оголосимо найближчим часом.

Важливо. Україні станом на 8 травня підтверджено 14 195 випадків зараження COVID-19, 2706 осіб одужало, 361 особа, на жаль, померла. У Закарпатській області підтверджено 644 випадки, 86 осіб одужало, 13 – померло.

  • Зазначимо, що до цього у жодному українському клубі не було офіційно підтверджено випадків зараження коронавірусом.
  • З 12 травня в Україні дозволять командні тренування. Цей дозвіл був потрібен українським клубам для відновлення футбольного сезону.
  • Повернення футболу в Україні заплановане на 30 травня.
  • "Минай" у Першій лізі посідає 4 сходинку та претендує вийти у Прем'єр-лігу.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Закарпаття Коронавірус в Україні Новини Спорту Спорт Футбол
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