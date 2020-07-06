4 липня в Києві відбувся перший цього року турнір зі стронгмену та Strong Games Rowing 2020. І на ньому оновили декілька рекордів.

Карантин вплинув на всіх, і спорт та стронгмен тут не виняток. Чемпіонат кілька раз переносився і нарешті в липні, коли по плану вже мало пройти пів сезону, відбулось перше змагання.

Постійне перенесення змагань вплинуло на спортсменів, не всім вдалось підвести себе добре саме до 4 липня. Хтось мав пік раніше, хтось ще не був готовий на 100%. Для прикладу Павло Кочергін взагалі не мав можливості тренуватись два місяці через закриті зали. В категорії 95 кг кілька провідних атлетів у попередні роки взагалі не взяли участь в змаганнях, а Роман Грицеляк зі Львова знявся після другої вправи через неготовність фізично змагатись далі (в першій вправі він переміг). Проте, попри всі проблеми, чемпіонат відбувся і потішив рядом рекордів і несподіванок.

Головні медики

Незважаючи на дозвіл проводити змагання, дотримання правил МОЗ щодо дистанції, масок і дезінфекції ніхто не скасовував. Тому при вході на майданчик міряли температуру, давали маску якщо у вас не було, та дезінфікували руки. В один момент на вході навіть утворилась черга, бо медики відмовлялись впускати людей без всіх описаних процедур. Проте якби медичні працівники не просили та не наголошували про дотримання правил, люди не завжди їх дотримувались.

3… 4… 5... рекордів

Організатори запланували встановлення трьох рекордів, про які буде нижче. Але крім цього, було встановлено рекорд України у веслуванні на концептах – 412 метрів за 1 хвилину.

Віталія Герасимов у категорій 110 кг здійснив 6 обертів покришки вагою 360 кг за 20,84 секунди, покращивши попередній результат на 1,51 с.

Тяга 250 кг однією рукою

250 кг однією рукою потягнув Володимир Моісей з Бердянська. Володимир ще до аварії, в якій втратив руку, займався пауерліфтингом. Проте зараз вкладає в своє заняття додаткові сенси, не тільки здоровий спосіб життя, а й мотивація для людей з інвалідністю. Він своїм прикладом показує, що неможливого немає, головне віра в себе і бажання.

Прогулянка з 560 кг

Львівський стронгмен Юрій Огоновський у вправі "Супер Йок" встановив рекорд України, подолавши дистанцію 7 метрів і 40 сантиметрів. До цього офіційно зареєстрованим був рекорд Олексія Новікова, який у 2017 році пройшов 20 метрів за 14,88 секунди із 450 кг.

Попередньо Юрій планував пройти 10 метрів із вагою 580 кг, але перед змаганнями "скинув" власну вагу (з 124,5 до 116,5) і відповідно зменшив вагу снаряду. Огоновський не задоволений своїм результатом. За його словами він наразі "забрав своє", але буде цього року окремо встановлювати новий рекорд в Йоці та планує організувати "зарубу" із прямим конкурентом, Новіковим.

Також Новіков проніс Йок на відстань 11 метрів вагою 550 кг.

95 кг однією рукою

Ще один львів’янин Роман Грицеляк встанови новий рекорд України у вправі "Дамбл". Зі своєю власною вагою 96 кг він підняв однією рукою 95 кг та оновив рекорд України на 1,5 кг. Попереднім рекордсменом був ужгородець Олексій Мальцев. Також Роман зробив спробу підняти 100 кг, але, на жаль, не вдалось.

До цієї вправи і рекорду, зокрема, він окремо не готувався, та, практично, не тренувався перед чемпіонатом, що теж вплинуло на результат. Роман продовжує відновлюватись від травми і вже далі буде готуватись до нових рекордів.

Результати Чемпіонату України зі стронгмену 2020

Найбільшу цікавість викликала категорія 110+ кг. Павло Кордіяка підтвердив статус фаворита. Він випередивши друге місце на 12,5 очок, виграв три вправи з п’яти, ще в одній розділив перемогу, і в одній став другим. Тепер Кордіяка представить Україну на чемпіонаті світу, що відбудеться в Узбекистані.

Друге місце здобув Павло Кочергін з Чернівців, вирвавши срібло на останніх мілісекундах в останній вправі. Третє місце у представника Кривого Рогу Богдана Ксенчука. Молодий атлет вразив всіх вже в першій вправі, коли пробіг із "Супер-Йоком" за 9,38 секунди. Йому не вистачило 0,19 секунди до рекорду України.

Найемоційнішою була перемога Віталія Герасимова з Дніпра в категорії 110 кг. Він не тільки зумів повернутись після важкої травми, нав’язав боротьбу, а в підсумку виграв у фаворита категорії Андрія Дмітрієва в останній вправі. Підсумкову звитягу, попри рівність балів, Віталій отримав завдяки перемозі у трьох вправах.

Категорія 95 кг

Василь Олєйніков (с. Степне) - 66 балів

Юрій Дувало (м. Стрий) - 61 бал

Олександр Білоконь (м. Біла Церква) - 49,5 балів ⠀

Категорія 110 кг

Віталій Герасимов (м. Дніпро) - 58 балів

Андрій Дмітрієв (м. Суми) - 58 балів

Андрій Кошубський (м. Київ) - 51 бал ⠀

Категорія 110+

Павло Кордіяка (м. Львів) - 58,5 балів

Олександр Кочергін (м. Чернівці) - 46 балів

Богдан Ксенчук (м. Кривий Ріг) - 44 балів

Армліфтинг

Другим за популярністю та кількістю глядачів став ще один силовий вид спорту – армліфтинг. Найбільше нагород на силу хвата виграв київський атлет Ярослав Бабич. Який теж не готувався спеціально до цього змагання, але вирішив випробувати себе. У своїй категорії в 125 кг він підняв 97,5 кг на біцепс, пробував підняти 102,5 кг, щоб побити рекорд України (101 кг), але не склалось. Вже на осінь він буде готувати рекордне підняття.

Враження відвідувачів

"Слава Богу, що змагальний сезон розпочато", – десь так реагувало багато атлетів і відвідувачів. Дуже добре, що крім самого чемпіонату зі стронгмену, було організовано ще кілька майданчиків, де могли проявити себе атлети інших силових видів спорту. Також Федерація стронгмену організувала онлайн-трансляцію турніру для тих, хто не міг фізично бути присутнім на змаганнях. Якісна картинка і коментатори – це хороший приклад турботи про вболівальників.

"4 липня – це вже мав бути пік сезону, а ми тільки розпочинаємо. Десь навіть втратили навик організації таких подій, бо дуже довго не було змагань. Мені дуже сподобалась концепція організації комплексного заходу. Хлопці не розчарували, враховуючи, що не мали змоги повноцінно тренуватись. Сьогоднішні кілька рекордів дуже надихають. Дуже добре, що є такі спортсмени як Володимир Моісей. Вони надихають і показують, що все може бути у твоїх руках. Щодо сезону, то більшість заходів буде в Києві, наступний проведемо 11 липня. 26 вересня в Хусті плануємо змагання "Найсильніша людина України", – розповів президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок.