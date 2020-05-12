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Перший український олімпійський чемпіон з фрістайлу став батьком: фото

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Олександр Абраменко
Олександр Абраменко / Радіо Свобода

Олімпійський чемпіон Ігор в Пхенчхані-2018, знаменитий український фрістайліст Олександр Абраменко отримав поповнення у своїй родині.

Напередодні дружина спортсмена – російська фрістайлістка Олександра Орлова – народила йому первістка. Про це сам спортсмен повідомив в Instagram.

Дивітсья також Абраменко та Костевич – найкращі спортсмени України у 2018 році

"Тепер нас троє. Дякую, люблю вас!", – написав Абраменко.

Ім'я сина поки залишається в таємниці. Малюк з'явився на світ 11 травня о 22:20 вагою 2 950 грамів і зростом 49 сантиметрів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Олександр Абраменко
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