Перший український олімпійський чемпіон з фрістайлу став батьком: фото

Олімпійський чемпіон Ігор в Пхенчхані-2018, знаменитий український фрістайліст Олександр Абраменко отримав поповнення у своїй родині.

Напередодні дружина спортсмена – російська фрістайлістка Олександра Орлова – народила йому первістка. Про це сам спортсмен повідомив в Instagram.

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"Тепер нас троє. Дякую, люблю вас!", – написав Абраменко.

Ім'я сина поки залишається в таємниці. Малюк з'явився на світ 11 травня о 22:20 вагою 2 950 грамів і зростом 49 сантиметрів.

На зимовій Олімпіаді в Пхьончхані 2018 року Абраменко здобув золоту медаль у лижній акробатиці.

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