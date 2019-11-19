Перший чемпіон України не приїхав на матч чемпіонату: фанати виступили з різкою заявою

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"Таврія" не приїхала на матч / ФК" Таврія"

Сімферопольська "Таврія" після анексії Криму перебралася до Берислава у Херсонській області. Команда, що стала першим чемпіоном України, зараз виступає у Другій лізі. Однак на матч проти краматорського "Авангарду-2" 19 листопада клуб так і не відправився.

Як йдеться на сайті клубу, на гру команда не відправилася "через відсутність фінансів".

"Грошей немає. Поки вирішується питання зі спонсорством. Ми готуємося на "Миколаїв" [гра має відбутися на виїзді 23 листопада, – прим. ред.]. Можливо, з наступного кола ми вже готуватимемося для створення команди та крокуватимемо вперед для підвищення в класі. Критичний момент настав саме зараз", – заявив головний тренер команди Сергій Шевченко.

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Однак у вболівальників клубу інша версія.

Невігластво, жлобство і прихильність до старих традицій управління приводять до невдачі і провалу. Сьогодні дворічні страждання першого чемпіона України мали логічне завершення у вигляді невиїзду команди на гру до Краматорська. Вперше за 60-річну історію "Таврія-Сімферополь" не виїхала на офіційний матч. Вперше! Навіть під час анексії Криму клуб дограв свої матчі, попри всі складнощі,
– йдеться в заяві вболівальників.

Фанати не згідні з тим, що клуб не поїхав на виїзд через відсутність фінансів. Вони були готові фінансово підтримати цей виїзд, але в клубі відмовилися. причина – вже були відправлені офіційні листи про те, що "Таврія" не прибуде на матч до Краматорська.

"Офіційна причина – нестача фінансів. Насправді, основною причиною є присутність у керма клубу одіозної постаті Володимира Коновалова і його оточення, а також повна пасивність протягом останніх двох років почесного президента клубу Сергія Куніцина. Місцеві регіональні феодали, "крєпкіє хазайствєннікі" епохи Януковича, які не мають жодного уявлення, як керувати професійним футбольним клубом, намагались стати частиною футбольної еліти країни, перебравши на себе долю третього найтитулованішого клубу країни. А ще робивши спроби маніпулювати містом походження "Таврії", приписуючи до нього приставку "Берислав". Швидко стало зрозуміло, що фінансових можливостей у Коновалова немає. Після доволі успішного сезону 2017-2018, команду покинули майже всі провідні гравці. Багато разів головний тренер скаржився на неспроможність підсилитись. Спонсорська допомога, яку залучили вболівальники "Таврії" через маркетингову кампанію в соцмережах, була відкинута. Співпрацювати з Коноваловим жодний потенційний інвестор не забажав. Гадаємо, що основною метою знаходження Коновалова у керма "Таврії" потенційна є участь в будівництві нового стадіону для "Таврії" в Бериславі на кошти УЄФА", – переконані вболівальники.

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Щодо коштів від УЄФА, то асоціація виділила один мільйон доларів на будівництво стадіону для команди з Криму. Однак поки цього проєкту не втілено.

Що відомо про сімферопольську "Таврію"Сімферопольська "Таврія" – один з найбільш титулованих клубів України. Один з трьох, хто вигравав чемпіонат та Кубок України. Саме "Таврія" у 1992 році стала першим чемпіоном України, обігравши у вирішальному матчі київське "Динамо". У 2010 році виграла Кубок України.

Після анексії Криму клуб перебрався до міста Берислав у Херсонській області, де виступає на стадіоні "Машинобудівник". Команда грає у Другій лізі.

Варто відзначити, що команда не виїхала на перший матч у цьому сезоні. За другу неявку клуб знімають зі змагань та позбавляють професійного статусу. Поки команда йде на 8-у місці з 11 команди у Другій лізі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Анексія Криму Новини Спорту
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