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Перший клуб УПЛ пішов на карантин через коронавірус

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ФК "Ворскла" / Footboom

Полтавська "Ворскла" офіційно заявила про те, що в зв'язку з пандемією коронавірусу клуб пішов на карантин.

Як говориться в заяві клубу, на період з 18 березня 2020 по 3 квітня 2020 спортивно-функціональна діяльність всіх команд "Ворскли" (основа, U-21 і U-19) зупинена для можливості самоізоляції співробітників в домашніх умовах.

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Про час і дату поновлення робочого процесу буде повідомлено додатково.

  • Зазначимо, що сезон української Прем'єр-ліги, швидше за все буде припинений.
  • Прем'єр-ліга достроково закінчить сезон, якщо тимчасове припинення затягнеться до 15 травня.
  • Журналіст Ігор Бурбас інформує, що за рекомендаціями УЄФА усі чемпіонати мають завершитися до 30 червня.

Через коронавірус в Україні діє карантин: що відомо

  • 11 березня Кабмін оголосив, що з 12 березня запроваджується карантин на загальнонаціональному рівні. Діятиме він до 3 квітня.
  • У всіх навчальних закладах України скасували навчання.
  • Заборонено проводити масові заходи, у яких беруть участь понад 200 осіб. Це – культурні події, спортивні та розважальні заходи.
  • Заборона не стосується заходів державної необхідності.
  • З 16 березня Україна заборонила в'їзд для іноземців. Заборона не стосується тих іноземних громадян, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні.
  • З 17 березня Україна припиняє пасажирське авіасполучення. Зупинено залізничне сполучення з Польщею, а також Росією та Білоруссю.
  • Консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та департамент консульської служби МЗС тимчасово припинили ведення прийому громадян і видачу віз.

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Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол Коронавірус в Україні ФК Ворскла УПЛ
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