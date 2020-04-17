Перший клуб в Україні скоротив зарплати футболістам

В Україні перший футбольний клуб вирішив скоротити зарплати гравцям через кризу, спричинену пандемією COVID-19. Зарплати футболістам урізав ПФК "Львів".

Журналіст телеканалів "Футбол 1, 2, 3" Ігор Бурбас повідомив у твіттері, що ПФК "Львів" став першим клубом Прем'єр-ліги, який прийняв таке рішення.

Футболістам львівської команди скоротили зарплату на половину.

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"Львів став першим клубом української еліти, який пішов на скорочення зарплат. Гравцям оголосили, що під час карантину платитимуть лише половину зарплати.

Тим нічого не лишалося як погодитись. Інші в УПЛ не сідали з футболістами за стіл перемовин. Поки", – написав Бурбас.

У клубі це рішення не коментують.

Скорочення зарплат – поширена практика у європейських клубах. Зокрема, на пониження зарплати погодилися гравці "Барселони", "Баварії", "Боруссії" Дортмунд та інших клубів.

Також зменшення зарплат підтримує Міжнародна футбольна федерація (ФІФА).

За інформацією все того ж Бурбаса, українські клуби отримали дозвіл від ФІФА на зміну зарплати футболістів під час пандемії коронавірусу.

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