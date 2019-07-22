Перший матч "Зорі" у Лізі Європи обслужить рефері із Серії A

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Массіміліано Ірраті
Массіміліано Ірраті / Фото з відкритих джерел

Італієць Массіміліано Ірраті призначений арбітром на матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Будучност" – "Зоря". Гра відбудеться 25-го липня в столиці Чорногорії.

Лайнсменами будуть його земляки Лоренцо Манганелла й Джакомо Паганеззі, інформує сайт УЄФА.

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39-річний арбітр ніколи не працював на поєдинках українських клубів. У Лізі Європи Ірраті працював тільки на кваліфікаційних поєдинках.

Також італієць обслуговував кваліфікаційні матчі Євро-2019 U-21 та Євро-2017 U-19. На міжнародному рівні Ірраті обслуговував товариський поєдинок Сан Марино – Андорра у 2017 році.

Арбітр здебільшого працює в чемпіонаті Італії (Серіа A).

Сьогодні луганська "Зоря" та "Маріуполь" дізнаються потенційних суперників по 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Зоря Ліга Європи
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