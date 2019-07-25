Перший матч "Зорі" у Лізі Європи: Скрипник назвав результат, який влаштує команду

Наставник луганської "Зорі" Віктор Скрипник поспілкувався з журналістами перед грою проти "Будучності". Команди зустрінуться у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Скрипник, не приховуючи свого хвилювання, заявив, що очікує зустрічі з якісним суперником

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Вони в сезоні провели два офіційні матчі. А у нас були лише товариські матчі. Завжди є хвилювання. Не знаєш ще, як команда, як то кажуть, "стоїть на ногах". Офіційних ігор, повторюся, у нас не було. Передстартове хвилювання відчуваю не тільки на собі, а й на команді. Але без нього було б ще гірше. Завтрашня гра нас радує, і ми хочемо добре зіграти,

– цитує Скрипника офіційний сайт "Зорі".

Тренер "Зорі" підтвердив, що переглянув два матчі чорногорського клубу проти "Нарви" у попередньому раунді Ліги Європи.

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Повторюся, нам протистоїть якісна команда, яка хоче грати у футбол. Має хороші пересування без м'яча, намагається контролювати гру. А якщо буду перераховувати хороших гравців, можу забути когось. Нас чекає хороший поєдинок завтра. Ми поважаємо нашого суперника, але не боїмося його. Найсильніший обов'язково пройде далі,

– резюмував Скрипник.

На завершення Скрипник заявив, що "Зорю" влаштує перемога або результативна нічия.

Детальну інформацію про суперника луганської "Зорі"читайте за посиланням.