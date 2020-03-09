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Перший перформанс на матчі України: гімн Пономарьова і старий "Олімпійський" – ретровідео

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Україна – Німеччина 2001 рік / GETTY IMAGES

Перший перформанс на матчі збірної України з футболу відбувся 10 листопада 2001 року. Тоді в Києві збірна України приймала Німеччину, з якою у 2020 році зіграє в Лізі націй.

Тоді ще нереставрований НСК "Олімпійський" відвідало 80 тисяч людей. А гімн України виконав Олександр Пономарьов.

Після цього гімн у виконанні Понамарьов став обов'язковим атрибутом на матчах України поки гімн у Харкові не виконав Михайло Хома.

До теми Календар матчів збірної України в Лізі націй: коли зіграємо з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією

Весь стадіон 10 листопада 2001 року був у "синьо-жовтих" кольорах. Гімн України співав увесь "Олімпійський".

Гра завершилася нічиєю 1:1. У складі збірної України голом відзначився Геннадій Зубов а в Німеччини – Міхаель Баллак.

Загалом шляхи України та Німеччини перетиналися 6 разів. Команди зіграли 5 офіційних матчів та один товариський

Двічі Німеччина перемагала з рахунками 2:0 та одного разу розгромила українців – 4:1. Ще два матчі завершувалися нічиїми 1:1 та 3:3.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Спорт
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