Перший після Бога: найкращі голи Марко Девіча – відео

Легендарний нападник харківського "Металіста" Марко Девіч виріши повісити бутси на цвях. Ексгравець збірної України вирішив не продовжувати професійну кар'єру футболіста.

Славу Девіч здобув саме в "Металісті", за який провів аж 222 поєдинки, повідомляє 24 канал.

Вболівальники харків'ян настільки любили Девіча, що називали його першим після Бога.

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Девіч віддячив вболівальникам "Металіста" голами. В активі Марко 98 м'ячів за харківський клуб.

Серб з українським паспортом забивав у ворота "Шахтаря", "Динамо" та заклятого ворога "Металіста" – "Дніпра".

Також 36-річний Девіч провів чимало матчів за збірну України. В його активі 7 голів.

Дивіться відео найкращих голів Девіча

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