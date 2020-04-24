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Перший після Бога: найкращі голи Марко Девіча – відео

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Марко Девіч / lb.ua

Легендарний нападник харківського "Металіста" Марко Девіч виріши повісити бутси на цвях. Ексгравець збірної України вирішив не продовжувати професійну кар'єру футболіста.

Славу Девіч здобув саме в "Металісті", за який провів аж 222 поєдинки, повідомляє 24 канал.

Вболівальники харків'ян настільки любили Девіча, що називали його першим після Бога.

До теми Легенда "Металіста" Марко Девіч оголосив про завершення кар'єри

Девіч віддячив вболівальникам "Металіста" голами. В активі Марко 98 м'ячів за харківський клуб.

Серб з українським паспортом забивав у ворота "Шахтаря", "Динамо" та заклятого ворога "Металіста" – "Дніпра".

Також 36-річний Девіч провів чимало матчів за збірну України. В його активі 7 голів.

Дивіться відео найкращих голів Девіча

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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