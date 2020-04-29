24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Перспективний український боксер підписав контракт з німецьким менеджером

- Читать новость на русском
Андрій Великовський
Андрій Великовський / mixsport.pro

Український середньоваговик Андрій Великовський (16-2-1, 10 KO) підписав контракт з менеджером Максимом Михайльовим, який працює з німецькими промоутерами.

Про це повідомляє luckypunch.net. Коментуючи підписання контракту, українець заявив, що хоче боксувати за пояс чемпіона світу.

Дивіться також Бої братів Кличків увійшли у рейтинг найкращих в історії: відео

"З Максимом ми спілкувалися ще до карантину, пару місяців назад. Він запропонував мені співпрацю, ми обговорили деталі, я побачив для себе нові можливості. Ми неодноразово виходили на зв'язок і прийняли рішення працювати разом".

Я хочу боксувати з найкращими боксерами світу і стати чемпіоном. Вірю, що з Максимом ми зможемо реалізувати наші спільні цілі.Мені не принципово, де боксувати, у мене є досвід боїв за кордоном, так що для мене це не буде сюрпризом. Хочу проводити 4 бої на рік, а в якій країні вони будуть для мене не принципово,
– зазначив Великовський.

Додамо, що Максим Михайльов вже працює з трьома українцями – суперваговиками Владиславом Сіренком (13-0, 12 КО) і Олександром Захожим (13-0, 10 КО), а також спортсменом середньої ваги Петром Івановим (11-0-2, 7 КО).

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Відомий боксер пофарбував волосся в кольори прапора України: фото
сьогодні , 11:48 Відомий боксер пофарбував волосся в кольори прапора України: фото
Юрій Семенюк
Три роки тому Джошуа нокаутував Кличка в драматичному бою: відео
сьогодні , 09:00 Три роки тому Джошуа нокаутував Кличка в драматичному бою: відео