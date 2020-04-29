Перспективний український боксер підписав контракт з німецьким менеджером

Український середньоваговик Андрій Великовський (16-2-1, 10 KO) підписав контракт з менеджером Максимом Михайльовим, який працює з німецькими промоутерами.

Про це повідомляє luckypunch.net. Коментуючи підписання контракту, українець заявив, що хоче боксувати за пояс чемпіона світу.

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"З Максимом ми спілкувалися ще до карантину, пару місяців назад. Він запропонував мені співпрацю, ми обговорили деталі, я побачив для себе нові можливості. Ми неодноразово виходили на зв'язок і прийняли рішення працювати разом".

Я хочу боксувати з найкращими боксерами світу і стати чемпіоном. Вірю, що з Максимом ми зможемо реалізувати наші спільні цілі.Мені не принципово, де боксувати, у мене є досвід боїв за кордоном, так що для мене це не буде сюрпризом. Хочу проводити 4 бої на рік, а в якій країні вони будуть для мене не принципово,

– зазначив Великовський.

Додамо, що Максим Михайльов вже працює з трьома українцями – суперваговиками Владиславом Сіренком (13-0, 12 КО) і Олександром Захожим (13-0, 10 КО), а також спортсменом середньої ваги Петром Івановим (11-0-2, 7 КО).

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