Український чемпіон WBA вперше спробує свої сили в США

Чемпіон WBA International в напівсередній вазі Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) підписав контракт з американським менеджерським агентством Fighter Locker.

Про це повідомляв менеджер агентства Райан Роуч на сторінці в Instagram.

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"Оголошення. Ласкаво просимо на борт Карен Чухаджян з рекордом 16-1 і міжнародним чемпіонством WBA в напівсередній вазі, 14-й в поточному рейтингу WBA! Ми з гордістю представляємо великого бійця!", – написав Роуч .

Додамо, що раніше контракт з агентством Fighter Locker підписав інший український боксер Зоравор Петросян.

В останньому бою Карен Чухаджян переміг росіянина Сергія Воробйова (9-1, 6 КО) у поєдинку, який пройшов у Калінінграді (Росія).

Після поєдинку Чухаджян заявив, що заразився гепатитом А від росіянина Воробйова.

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