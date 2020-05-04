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Український чемпіон WBA вперше спробує свої сили в США

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Карен Чухаджян
Карен Чухаджян / Instagram

Чемпіон WBA International в напівсередній вазі Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) підписав контракт з американським менеджерським агентством Fighter Locker.

Про це повідомляв менеджер агентства Райан Роуч на сторінці в Instagram.

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"Оголошення. Ласкаво просимо на борт Карен Чухаджян з рекордом 16-1 і міжнародним чемпіонством WBA в напівсередній вазі, 14-й в поточному рейтингу WBA! Ми з гордістю представляємо великого бійця!", – написав Роуч .

Додамо, що раніше контракт з агентством Fighter Locker підписав інший український боксер Зоравор Петросян.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Новини США Спорт Бокс
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