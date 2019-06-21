Перу – Бразилія: прогноз букмекерів на матч Кубка Америки

В останньому турі групового етапу Копа Америки-2019 будуть грати команди Перу та Бразилії.

У суботу, 22 червня, в рамках останнього туру групового етапу Кубка Америки зіграють збірні Перу і Бразилії. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

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У другому турі групового етапу Кубку Америки збірна Бразилії зіграла матч з командою Венесуели. Незважаючи на тотальну перевагу, Бразилія так і не зуміла забити, але і не пропустила. В результаті – 0:0.

Натомість збірна Перу, хоч і пропустила перший гол, все одно обіграла команду Болівії і зрівнялася з бразильцями за набраними балами. Результат матчу Перу – Болівія – 3:1

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Коефіцієнт на перемогу Бразилії – 1,363, на Перу – 9.9. Нічия – 4.65. І це при тому, що Перу впевнено стартував у турнірі.



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