PES 2020 стала офіційною грою Євро-2020

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PES 2020 стала офіційною грою Євро-2020

Японський розробник ігор Konami домовився з УЄФА про співпрацю. Їх гра eFootball PES 2020 стане офіційною для Чемпіонату Європи 2020.

Таким чином в eFootball PES 2020 буде створено додатковий патч, який міститиме усі європейські збірні, а також футболістів, форми та інші речі. 

Японський видавець підтвердив, що власники PES 2020 отримають турнір Євро-2020 як безкоштовний вміст для завантаження у другому кварталі 2020 року. Додаток до Євро-2020 буде доступний на всіх платформах.

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Також турнір матиме онлайн-кваліфікаційний етап, і 16 кращих команд будуть відібрані до офлайн-змагання, яке відбудеться в Лондоні між півфіналами та фіналом Євро-2020 (півфінали відбудуться 7 та 8 липня, а фінал – 12 липня 2020 року).

Варто додати, що PES 2020 має партнерські угоди з такими європейськими клубами як "Баварія", Барселона", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" та "Ювентус", а також з чемпіонатом Італії.

 

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Теги: Техно Спорт Футбол Ігри Євро-2020
Джерело: sportbible
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