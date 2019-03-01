Петряк: В Угорщині про чемпіонат України нічого не знають, він нікому нецікавий

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Іван Петряк
Іван Петряк / Nemzeti Sport

Український футболіст Іван Петряк, який за кордоном грає за клуб "Ференцварош", порівняв український та угорський чемпіонати.

Колишній футболіст "Шахтаря" заявив, що в Угорщині не знають про український чемпіонат.

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"В Угорщині хороші хлопці. Зрозуміло, що в Україні не знають про угорський чемпіонат. Тут знають тільки команду "Шахтар", тому що дивляться Лігу чемпіонів, у минулому році "Шахтар" добре виступив. У нас є декілька португальців у команді, які стежать за Фонсекою, бразильцями. А чемпіонат України тут нікому нецікавий. Так само, як в Україні думають, що тут клоуни", – сказав Петряк.

Також, на думку колишнього футболіста "Зорі", зараз у "Ференцвароші" хороша команда. Він впевнений, що вона була б у верхній шістці УПЛ та боролася за Лігу чемпіонів.

Окрім того, Петряк підкреслив більший інтерес вболівальників.

"У вболівальників набагато більший інтерес. На домашній грі мінімум 15 тис. вболівальників. На виїзді залежить від стадіону. Є, наприклад, стадіон на 9 тис. і приходять 7 тис. Здається, що небагато, але все одно приємно. Стадіон маленький, а людей нормально", – розповів Іван.

 

 

Зазначимо, що за "Ференцварош" виступає також українець Ігор Харатін, а тренує клуб Сергій Ребров. Команда українців лідирує в чемпіонаті Угорщини.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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