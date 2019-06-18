Під час будівництва стадіонів у Катарі до ЧС-2022 загинуло 1400 будівельників з Непалу

Під час будівництва стадіонів у Катарі до чемпіонату світу 2022 року загинуло понад тисячу робітників. Зокрема, уряд Непалу підтвердив загибель 1400 непальських будівельників.

У грудні 2010 року Катар вперше в історії був обраний місцем проведення чемпіонату світу 2022 року. Вісім стадіонів із семи міст повинні прийняти матчі ЧС-2022. Будівництво першого стадіону почалося у 2013 році. У 2021 році всі стадіони повинні бути завершені.

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Водночас німецька телекомпанія WDR в документальному фільмі "Пастка в Катарі" розповіла про складне становище робітників і їх жахливі життєві умови на будівельних майданчиках, повідомляє видання Arab News.

Зокрема, представник Міністерства праці Непалу Нараян Рагмі підтвердив факт загибелі непальців, які працюють у Катарі як заробітчани.

Це факт, що багато непальських робочих загинули в Катарі за ці роки. У мене зараз немає інформації про документальний фільм. Але те, що багато людей загинули в Катарі, це правда. З того часу, як ми почали відправляти наших працівників у Катар, деякі люди загинули. Я не впевнений, чи є правильною цифра в 1400 осіб, може 200 або 300. Повинен уточнити це з владою, пов'язаною з проблемою,

– зазначив держслужбовець.

При цьому Рагмі додав, що з непальськими робочими підписується меморандум про співпрацю з Дохою, а також двосторонню угоду. Крім того, робітники були проінформовані перед від'їздом з Непалу і пройшли програму орієнтації. Але сім'ї загиблих робітників не отримали ніяких компенсацій від влади Катару, йдеться у фільмі WDR.

Непальський журналіст Джанак Сапкота заявив, що більшість іноземних компаній, які працюють у Катарі, не дотримуються вимог безпеки. У результаті грубої недбалості багато працівників втрачають життя.

Умови життя також дуже погані, зарплата занадто низька. Декілька років тому становище непальських трудових мігрантів у Катарі було дуже поганим, але після того, як це питання було порушено, катарські компанії вжили заходів для поваги до прав працівників, але вони все ще недостатні,

– резюмував журналіст.

Барун Гіміре, правозахисник й адвокат, заявив, що справи про загибель працівників надзвичайно важко розслідувати, оскільки трудові угоди укладаються через посередників. Окрім того, складно встановити підзвітність компаній, які беруть участь у будівництві. Відсутність прозорості у процесі набору персоналу дозволяє компаніям уникнути судових процесів.

Чемпіонат світу 2022 року в Катарі просякнутий іншими скандалами. Зокрема, ряд футбольних чиновників звинуватили представників Катару в підкупі голосів на користь своєї заявки. Однак розслідування Міжнародної федерації футболу не виявило факти підкупу.



Мішель Платіні. Фото: з відкритих джерел

Втім, у вівторок, 18 червня, колишній президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні був узятий під варту французькою поліцією у рамках розслідування корупції через надання Катару права на проведення ЧС-2022.

На цей момент також не відомо точні терміни проведення Мундіалю. Наразі дати фінального турніру – 21 листопада – 18 грудня 2022 року. Однак у цей час у європейських лігах розпал сезону. Також тривають матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Мундіаль у Катарі хочуть провести взимку, оскільки в цей період у країні температура повітря приблизно 25 градусів, що відповідає європейському рівню.

Разом з тим, є інші питання, які турбують правозахисників та футбольних вболівальників.

Перемога Катару за право проведення чемпіонату світу зробила гострим питання щодо становища сексуальних меншин під час першості. Гомосексуальність у Катарі заборонена законом. Але у ФІФА впевнені, що ніяких інцидентів на ЛГБТ-ґрунті не повинно статися.

На час проведення чемпіонату світу в Катарі також буде частково легалізовано продаж і вживання алкоголю, однак робити це можна буде тільки у фан-зонах.