Під час матчу НХЛ шайба ледь не потрапила коментатору в голову: карколомне відео

Під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ між "Тампою" і "Коламбусом" (5:1) стався небезпечний інцидент. Шайба з величезною швидкістю пролетіла в сантиметрах від голови коментатора П'єра Макгвайра.

Епізод, на щастя закінчився лише переляком самого коментатора і розбитою камерою. Читайте також: Канадському хокеїсту вибили чотири зуби в матчі НХЛ: відео

"Тампа" очолює Східну конференцію, маючи в активі 94 очки. "Коламбус" з 69 балами розташовується на 6-му рядку. Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram