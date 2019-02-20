Під час матчу НХЛ шайба ледь не потрапила коментатору в голову: карколомне відео
Під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ між "Тампою" і "Коламбусом" (5:1) стався небезпечний інцидент. Шайба з величезною швидкістю пролетіла в сантиметрах від голови коментатора П'єра Макгвайра.
Епізод, на щастя закінчився лише переляком самого коментатора і розбитою камерою.
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"Тампа" очолює Східну конференцію, маючи в активі 94 очки. "Коламбус" з 69 балами розташовується на 6-му рядку.
Джерело: 24 Канал
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