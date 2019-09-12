Під час нічної бійки в барі загинув відомий боєць ММА

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Муслімбек Омонов загинув
Муслімбек Омонов загинув / Фото з відкритих джерел

Узбецький боєць змішаних єдиноборств Муслімбек Омонов помер в лікарні від отриманих у вуличній бійці травм.

В ніч з 10-го на 11 вересня в одному з кафе Ташкента між двома компаніями стався конфлікт, пише uz.sputniknews.ru.

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Молоді люди відправилися з'ясовувати стосунки і влаштували бійку. Троє хлопців звернулися в лікарню, один з них, 23-річний Муслімбек Омонов – відомий узбецький боєць MMA, семиразовий чемпіон країни з кікбоксингу.

Незважаючи на зусилля лікарів, спортсмен помер в госпіталі від отриманих у бійці травм. За наявними відомостями, Омонов отримав серйозні ножові поранення. Правоохоронні органи Ташкента порушили кримінальну справу за статтею "Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень".

Це вже другий випадок загибелі бійця ММА в Узбекистані. Влітку 2018 року через бійки загинув чемпіон країни Жамшід Кенжаєв.

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Теги: Спорт Новини Спорту Змішані єдиноборства
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