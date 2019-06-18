Під час параду чемпіонів НБА "Торонто" відбулася стрілянина, є постраждалі: відео
У понеділок, 17 червня, на святкуванні на честь завоювання "Торонто Репторс" чемпіонського титулу НБА відбулася стрілянина.
Внаслідок інциденту загиблих немає. Четверо людей зазнали поранень. Про це повідомляє видання TMZ.
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За інформацією джерела, в ході святкувань на площі пролунали постріли, через що в натовпі почалася паніка. Багато хто отримав незначні пошкодження, намагаючись максимально оперативно покинути площу.
У момент стрілянини на сцені перебували канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, мер міста Джон Торі, лідер "Репторс" Кавай Леонард та інші.
Повідомляється, що три людини були затримані, після чого святкування продовжилися. Правоохоронні органи не беруться сказати, з якою метою були спровоковані заворушення.
"Торонто" вперше в історії став чемпіоном, перемігши у фінальній серії плей-офф "Голден Стейт" з рахунком 4:2. До цього найкращим результатом "Репторс" була участь у фіналі Східної конференції.