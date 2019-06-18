Під час параду чемпіонів НБА "Торонто" відбулася стрілянина, є постраждалі: відео

43 Читать новость на русском
Під час святкування "Торонто" відбулася стрілянина
Під час святкування "Торонто" відбулася стрілянина / AFP

У понеділок, 17 червня, на святкуванні на честь завоювання "Торонто Репторс" чемпіонського титулу НБА відбулася стрілянина.

Внаслідок інциденту загиблих немає. Четверо людей зазнали поранень. Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також: Президент "Торонто" після перемоги команди в НБА побився з поліцією: відео

За інформацією джерела, в ході святкувань на площі пролунали постріли, через що в натовпі почалася паніка. Багато хто отримав незначні пошкодження, намагаючись максимально оперативно покинути площу.

У момент стрілянини на сцені перебували канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, мер міста Джон Торі, лідер "Репторс" Кавай Леонард та інші.

Повідомляється, що три людини були затримані, після чого святкування продовжилися. Правоохоронні органи не беруться сказати, з якою метою були спровоковані заворушення.

"Торонто" вперше в історії став чемпіоном, перемігши у фінальній серії плей-офф "Голден Стейт" з рахунком 4:2. До цього найкращим результатом "Репторс" була участь у фіналі Східної конференції.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Донбас і Крим – це Україна: Зеленський відповів, що скаже Путіну під час зустрічі
сьогодні
3941
Теги: Спорт Баскетбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Під час параду чемпіонів НБА "Торонто" відбулася стрілянина, є постраждалі: відео
сьогодні 10:41 Під час параду чемпіонів НБА "Торонто" відбулася стрілянина, є постраждалі: відео
43
Італійський "Інтер" офіційно відкрив академію в Харкові й провів перше тренування: фото
17 червня 16:40 Італійський "Інтер" офіційно відкрив академію в Харкові й провів перше тренування: фото
519
Як виглядає футбольний стадіон у Прип'яті, який так і не відкрили через аварію на ЧАЕС: відео
17 червня 14:55 Як виглядає футбольний стадіон у Прип'яті, який так і не відкрили через аварію на ЧАЕС: відео
3932
Футболіст Еквадору відзначився кумедним автоголом на Копа Америка: відео
17 червня 12:54 Футболіст Еквадору відзначився кумедним автоголом на Копа Америка: відео
1020
"Альбасете" Зозулі переміг "Мальорку", але не зміг вийти в Прімеру: відео
17 червня 11:44 "Альбасете" Зозулі переміг "Мальорку", але не зміг вийти в Прімеру: відео
613
Новини
Більше новин
Залиште відгук