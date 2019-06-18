Під час параду чемпіонів НБА "Торонто" відбулася стрілянина, є постраждалі: відео

У понеділок, 17 червня, на святкуванні на честь завоювання "Торонто Репторс" чемпіонського титулу НБА відбулася стрілянина.

Внаслідок інциденту загиблих немає. Четверо людей зазнали поранень. Про це повідомляє видання TMZ.

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За інформацією джерела, в ході святкувань на площі пролунали постріли, через що в натовпі почалася паніка. Багато хто отримав незначні пошкодження, намагаючись максимально оперативно покинути площу.

ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe. #RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val — Gelek Besthairtsang (@GelekB) 17 июня 2019 г.

ETF on scene on Bay Street. pic.twitter.com/JrICv15rpH — Antonella Artuso (@suntooz) 17 июня 2019 г.

I’m on the roof of city hall and something is happening. People are running including what looks to be cops and security pic.twitter.com/FEbhw88OqI — Jennifer Pagliaro (@jpags) 17 июня 2019 г.

У момент стрілянини на сцені перебували канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, мер міста Джон Торі, лідер "Репторс" Кавай Леонард та інші.

Повідомляється, що три людини були затримані, після чого святкування продовжилися. Правоохоронні органи не беруться сказати, з якою метою були спровоковані заворушення.

"Торонто" вперше в історії став чемпіоном, перемігши у фінальній серії плей-офф "Голден Стейт" з рахунком 4:2. До цього найкращим результатом "Репторс" була участь у фіналі Східної конференції.

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