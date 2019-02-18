Під час перегонів Daytona 500 сталася масова аварія за участі 21 автомобіля: відео

У неділю, 18 лютого, відбулися відомі перегони NASCAR Daytona 500. Однак їх довелося декілька разів переривати через аварії. Наймасовіша сталася за участі 21 автомобіля.

Пол Менард спровокував найбільшу аварію. Він повернув Метта ДіБенедетто, який врізався в стіну і почав ланцюгову реакцію, яка зібрала більш як два десятків машин.

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Після масової автотрощі на трасі були підняті червоні прапори. Ніхто з пілотів внаслідок аварії не постраждав. А деякі з них навіть продовжили перегони.

Відео аварії на Daytona 500

The Big One ends the hopes of at least 18 cars in the #DAYTONA500. pic.twitter.com/0U0PpvaCy8 — NASCAR (@NASCAR) 17 лютого 2019 р.

Після перегонів Менард взяв провину за це на себе.

Переміг у Daytona 500 Денні Хемлін.

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