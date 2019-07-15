Під час проведення Вімблдону фіксують різке збільшення рівня злочинності

Рівень злочинності в лондонському районі Вімблдон, де проводиться однойменний тенісний турнір, різко зростає протягом липня. Тенденція спостерігається протягом останніх десятих років.

Як повідомляє Tennis Around the World, у липні 2018 року було зафіксовано 638 ​​порушень закону, що на 8% вище, ніж у серпні того ж року (587), і на 72% – аніж у червні.

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Така тенденція пояснюється тим, що турнір Вімблдон щорічно відвідує безліч багатих та відомих людей. Цьогоріч турнір відвідали Кейт Міддлтон, Меган Маркл, Бенедикт Камбербетч, Олів'є Жиру, Алекс Фергюсон, Девід Бекхем та багато інших.

Зростання антисоціальної поведінки під час турніру пов'язують у тому числі з активним споживанням алкоголю. У середньому за два тижні гості турніру випивають 20 000 пляшок шампанського і 117 000 пінт пива.

Цьогорічними чемпіонами Вімблдону стали румунська тенісистка Сімона Халеп та сербський спортсмен Новак Джокович.

Юніорський турнір підкорився представниці України Дар'ї Снігур.