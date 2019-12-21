Підгрушна фінішувала 12-ю в гонці переслідування в Ансі, перемогла норвежка Екгофф

21 грудня на третьому етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі відбулася жіноча гонка переслідування.

Гонку виграла норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф, яка на 38,1 секунди випередила свою співвітчизницю Інгрід-Ландмарк Тандреволд.

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Найкращий результат серед українок показала капітан збірної Олена Підгрушна з 12-м підсумковим місцем. Біатлоністка стартувала дев'ятою і допустила два промахи при стрільбі стоячи.

Значно поліпшила свої позиції Дар'я Блашко: стартувавши 30-ю, вона пройшла дистанцію без промахів і в підсумку показала 17-й результат.

У третьому десятку виявилися Віта Семеренко і Юлія Джима, що зайняли 22-е і 23-є місця відповідно. А Валентина Семеренко показала лише 38-й результат при трьох промахах.

Кубок світу в Ансі. Жіноча гонка переслідування

1. Тіріл Екгофф (Норвегія, 1 + 0 + 1 + 0) 29:41,6

2. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (1 + 0 + 1 + 0) +38,1

3. Лєна Хекки (Швейцарія, 0 + 1 + 1 + 0) +46,0

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12. Олена Підгрушна (Україна, 0 + 1 + 0 + 1) +1:49,3

17. Дар'я Блашко (Україна, 0 + 0 + 0 + 0) +2:12,1

22. Віта Семеренко (Україна, 0 + 0 + 0 + 0) +2:31,9

23. Юлія Джима (Україна, 0 + 0 + 1 + 0) +2:33,6

38. Валя Семеренко (Україна, 1 + 0 + 0 + 2) +3:33,1