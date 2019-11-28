Підгрушна фінішувала шостою у спринті на Кубку IBU

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Олена Підгрушна / biathlon.com.ua

У норвезькому Шушені завершилася спринтерська гонка першого в сезоні Кубка IBU. Найкраще з українок виступила Олена Підгрушна, яка фінішувала шостою.

Перемогу у спринті здобула представниця Норвегії Каролін Ердаль. Другою фінішувала американка Келсі Джоан Дікінсон, а третьою німкеня Марен Хаммершмідт.

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З українок найкраще виступила Підгрушна, яка допустила 4 промахи й фінішувала шостою. Відставання від Ердаль склало 44 секунди.

Спринт, жінки

1. Каролін Ердаль (1+2) 26:21,4
2. Келсі Джоан Дікінсон (0+2) +6,6
3. Марен Хаммершмідт (2+2) +7,6
...
6. Олена Підгрушна (2+2) +44,2
12. Катерина Бех (1+2) +1:09,9
22. Анна Кривонос (2+2) +1:51,9
44. Ольга Абрамова (3+3) +2:41,1
47. Юлія Журавок (3+3) +2:53,3
48. Валерія Дмитренко (2+4) +3:03,2

Уже в суботу, 30 листопада, у шведському Естерсунді стартує Кубок світу з біатлону. Першою гонкою буде одиночна змішана естафета.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону Олена Підгрушна
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