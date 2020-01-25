Підгрушна героїчно виборола збірній Україні 10-е місце в естафеті, легка перемога Франції

Класичною змішаною естафетою завершився третій змагальний день 6-го етапу Кубка світу з біатлону у Поклюці. Впевнену перемогу здобула збірна Франції. Українська збірна фінішувала 10-ю.

Результати гонки

1. Франція

2. Норвегія

3. Німеччина

4. Росія

5. Швеція

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10. Україна

До теми: Україна – 5-а в одиночній змішаній естафеті, перемога Франції

Хід гонки

У класичній змішаній естафеті перші два етапи біжать чоловіки, а два наступні – жінки.

Перший етап найкраще подолали збірні Франції та Німеччини. За ними слідували представники Норвегії та Словенії.

Після першої стрільби на другому етапі Норвегія, Франція та Німеччина відірвалися від переслідувачів вже на 20 секунд.

Йоганнес Бьо з космічною швидкістю відпрацював на "стіці". Після екватору гонки він зберіг лідерство для Норвегії. 16 секунд Норвегії програвала Франція, а відставання Німеччини вже складало 35 секунд.

Сюнневе Сулемдал у стилі Бьо відстрілялася на першій "лежці" третього етапу. Француженка Бреза після стрільби програвала норвежці 24 секунди, але наздогнала Сюнневе.

На "стійці" Бреза відпрацювала краще і першою передала естафету. Відставання Суледмал складало 38 секунд. Третьою перед останнім етапом була Німеччина.

Жулія Сімон, маючи комфортну перевагу, впевнено подолала останній етап та здобула для Франції перемогу.

Битву за другу сходинку виграла норвежка Інгрід Ланнмарк Таннреволд. Бронзову нагороду Німеччині принесла Ванесса Гінц.

Як гонку долала збірна України

Естафету в збірній України розпочинав Артем Тищенко. Він вдало відпрацював на першій стрільбі і тримався у групі лідерів.

Погіршив свою позицію Тищенко після "стійки", де використав один запасний патрон. Також Артем суттєво програв конкурентам у швидкості.

Артем Прима отримав естафету 19-м з відставанням в 1 хвилину 45 секунд. На першій "лежці" Артем використав аж 3 запасні патрони, тому відставання від групи лідерів вже складало понад 2 хвилини.

Ще один запасний патрон Прима використав на другому вогневому рубежі. Артем передав естафету Юлії Джимі 14-м з майже трьома хвилинами відставання.

Після першого вогневого рубежу відставання від лідерів тільки збільшилося. Джима використала 3 запасні патрони й програвала лідерці гонки понад 3 хвилини.

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Один запасний патрон Джима використала на "стійці" і передала естафетою Олені Підгрушній 12-ю.

Підгрушна, участь якої в гонці була під питанням через проблеми зі здоров'ям, вдало відпрацювала на двох вогневих рубежах.

Підгрушна швидко закрила всі мішені без додаткових патронів і здобула для збірної України 10-у сходинку.