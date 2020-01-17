Підгрушна покидає збірну України після провальної естафети в Рупольдингу

Капітан збірної України з біатлону Олена Підгрушна покидає табір жіночої збірної після естафети в Рупольдингу. Про це Підгрушна розповіла після гонки.

Перед останньою стрільбою збірна України зберігала шанси на медалі естафети в Рупольдингу. Проте Підгрушна закрила всі мішені, використавши аж 3 додаткові патрони, що відкинуло команду на 6-у сходинку.

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Сьогодні надзвичайно важко біглося, навіть не могла триматися з лідерами. Зараз складно сказати, чому так сталося. Самопочуття було таким же, як і під час спринту в Обергофі. Хочу перепросити у дівчат, що не змогла втримати позицію, яку вони мені передали. Сьогодні я була не я. Вирішила пропустити завтрашню гонку переслідування. Треба зробити паузу,

– цитує Підгрушну UA:БІАТЛОН.

Підгрушна заявила, що сьогодні вирушає до Поклюки (Словенія), де буде акліматизуватися й готуватися до шостого етапу Кубка світу.

"Потім вже поїдемо з командою в Лівіньо (Італія) на тренувальний збір перед чемпіонатом світу", – додала біатлоністка.