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Підгрушна покидає збірну України після провальної естафети в Рупольдингу

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Олена Підгрушна / EPA

Капітан збірної України з біатлону Олена Підгрушна покидає табір жіночої збірної після естафети в Рупольдингу. Про це Підгрушна розповіла після гонки.

Перед останньою стрільбою збірна України зберігала шанси на медалі естафети в Рупольдингу. Проте Підгрушна закрила всі мішені, використавши аж 3 додаткові патрони, що відкинуло команду на 6-у сходинку.

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Сьогодні надзвичайно важко біглося, навіть не могла триматися з лідерами. Зараз складно сказати, чому так сталося. Самопочуття було таким же, як і під час спринту в Обергофі. Хочу перепросити у дівчат, що не змогла втримати позицію, яку вони мені передали. Сьогодні я була не я. Вирішила пропустити завтрашню гонку переслідування. Треба зробити паузу,
– цитує Підгрушну UA:БІАТЛОН.

Підгрушна заявила, що сьогодні вирушає до Поклюки (Словенія), де буде акліматизуватися й готуватися до шостого етапу Кубка світу.

"Потім вже поїдемо з командою в Лівіньо (Італія) на тренувальний збір перед чемпіонатом світу", – додала біатлоністка.

  • Підгрушна стала другою за швидкістю на останньому колі естафети. Найращою за швидкістю на останньому колі була німкеня Деніз Германн.
  • Сумарно за три кола Підгрушна продемонструвала 8-й хід на своєму етапі.
  • Підгрушна пропустить індивідуальну гонку в Рупольдингу, де відбувається 5 етап Кубка світу.
  • 6 етап Кубка світу триватиме в Поклюці (Словенія) з 23 до 26 січня. Жіноча індивідуальна гонка відбудеться 24 січня.
  • Глава федерації біатлону України Володимир Бринзак анонсував зміни у жіночій команді.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Олена Підгрушна Спорт Новини Спорту Новини біатлону
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