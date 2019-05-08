Підгрушна приєднається до основної збірної України з біатлону

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Олена Підгрушна
Олена Підгрушна / Фото з відкритих джерел

Українська біатлоністка Олена Підгрушна зможе продовжити кар'єру після того, як лікарі виявили у неї проблеми з серцем.

Тепер стало відомо, що спортсменка буде готуватися до сезону з основною командою. Про це повідомляє Xsport.

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Раніше до складу збірної України на новий сезон увійшли Юлія Журавок, Надія Бєлкіна, Яна Бондар, Ольга Абрамова, Дар'я Блашко, Анна Кривонос.

Окремо будуть готуватися сестри Семеренко й Анастасія Меркушина. Юлія Джима поки під питанням на зимовий сезон.

У лютому повідомлялося, що спортсменка змушена достроково завершити сезон за рекомендацією лікарів, які діагностували у неї гостру стадію міокардиту – запалення серцевого м'яза.

При обстеженні лікарі не виявили протипоказань для активних занять спортом, і Підгрушна вже на першому тренувальному зборі зможе працювати нарівні з іншими спортсменками.

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Теги: Новини Спорту Олена Підгрушна Спорт Новини біатлону
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