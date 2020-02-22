Підгрушна прокоментувала бронзу на ЧС: З таким діагнозом, як у мене, чемпіонками не стають

Українська біатлоністка Олена Підгрушна не вірила, що вийде на високий рівень підготовки після проблем з серцем.

Спорт24 писав, що 22 лютого на чемпіонаті світу в Антхольці разом з командою Підгрушна взяла бронзу в естафеті, провівши блискуче останній етап.

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– Зараз вже можете сказати, що повернулися після річної паузи?

– Повернулася я на початку сезону, питання – на який рівень. Результати були непоганими, проблеми з серцем на тренуваннях не випливаює, сил і здоров'я вистачало. Інакше не змогла б виграти бронзу.

– Вам дійсно зробили три операції?

– Таке було, так, в 2017 році. Під загальним наркозом. Якраз після нього почалися проблеми з серцем.

– Давалися взнаки нерви в команді від відсутності медалей?

– Не дуже. Розуміли, що найбільший наш шанс в естафеті. Я спеціально пропустила дві гонки заради цієї, і ставка спрацювала.

– Коли поверталися, вірили, що будете лідером команди?

– Про що ви? І не вірила, і не думала. З таким діагнозом, як у мене, чемпіонками не стають. Але прийшла зима, я побігала, почула заклики уболівальників і зрозуміла – не все так страшно, серце витримає, якщо давати йому дозовані обсяги. До того ж, остаточно розібралася з діагнозом. Правда, через неповноцінну річну підготовки перед важливими гонками була відсутня впевненість, був мандраж. Сподіваюся, тепер не буде.

Варто зазначити, що українки другий рік поспіль стали бронзовими призерками чемпіонату світу. У 2019 наші біатлоністки фінішували третіми в шведському Естерсунді.