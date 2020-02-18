Підгрушна єдина з українок виступить в останній гонці чемпіонату світу з біатлону

Олена Підгрушна стане єдиною представницею України в останній жіночій гонці чемпіонату світу з біатлону 2020 року. 23-го лютого на жінок чекає мас-старт.

Підгрушна стала єдиною біатлоністкою збірної України, яка кваліфікувалася у мас-старт чемпіонату світу.

Читайте також: Чемпіонат світу з біатлону: збірна України без лідера вийде на індивідуальну гонку

Мас-старт формується за трьома квотами: призери чемпіонату світу, топ-15 загального заліку кубка світу і найкращі за результатами в особистих гонках на чемпіонаті світу, хто не потрапив в перші дві квоти.

Підгрушна потрапила у мас-старт по третій квоті.

Українкам Віті Семеренко та Юлії Джимі не вистачило 3 очка для потрапляння на гонку за цією квотою. Вони перебувають у списку запасних.

Олена Підгрушна ніколи не вигравала мас-старт. Тільки одного разу українка фінішувала у топ-10.

Жіночий мас-старт відбудеться у неділю, 23 лютого. Початок о 13:30. О 16 годині стартує чоловічий мас-старт.