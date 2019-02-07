Підхід Вернидуба буду використовувати тільки на приставці у FIFA, – гравець "Зорі"

Центральний захисник "Зорі" Василь Прийма був переведений в дубль луганського клубу. На думку головного тренера Юрія Вернидуба, гравець знизив вимоги до себе. Сам Прийма категорично не згоден з такою думкою фахівця.

Оборонець поставив під сумнів кваліфікацію головного тренера.

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"З приводу Юрія Вернидуба... У кожного тренера свій підхід до футболістів. Якщо у мене буде можливість колись прийняти команду і стати тренером, у мене буде максимально інший підхід у всіх напрямках. Можливо, підхід Вернидуба буду використовувати тільки на приставці у FIFA", – цитує Прийму сайт каналів "Футбол 1/2".

Для італійської Серії А і Серії Б я хороший гравець. Вернидуб сказав мені, що я знизив до себе вимоги, але я з ним категорично не згоден. Згадайте, яка ситуація трапилася в кінці матчу з "Лейпцигом" у кваліфікації до Ліги Європи. Йдуть останні хвилини, вирішується доля путівки в груповий етап Ліги Європи. І тут раптом м'яч потрапляє в руку Віталіку Вернидубу! Це футбол, це життя. Буває, я все розумію. Але тренер не відправляє гравця в дубль. У мене питання: чому? Перед грою з "Маріуполем" я вже знав, що буду замінений після першого тайму, але мене замінили на 43-й хвилині першого тайму. Скажіть на милість, з яким настроєм повинен виходити футболіст на наступну гру?,

– висловив невдоволення футболіст.

Зазначимо, що Василь Прийма та Олександр Сваток не полетіли з командою на навчально-тренувальний збір до Туреччини. Обидва футболісти були переведені в дубль і повинні продовжити кар'єру в інших клубах.

До Туреччини не полетів й Артем Гордієнко. Гравець також переведений до дублюючого складу.

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