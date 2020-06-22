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Фото дня: фанати "Зорі" орендували підйомний кран, щоб подивитися матч проти "Десни"
сьогодні , 12:45 Фото дня: фанати "Зорі" орендували підйомний кран, щоб подивитися матч проти "Десни"
Юрій Семенюк
ПФК "Львів" офіційно звільнив головного тренера
сьогодні , 09:42 ПФК "Львів" офіційно звільнив головного тренера
Михайло Гема
17 років тому відбувся один із найкращих поєдинків в історії боксу Кличко – Льюїс: відео
21 червня , 15:01 17 років тому відбувся один із найкращих поєдинків в історії боксу Кличко – Льюїс: відео
Михайло Гема