У боксі єдиного темношкірого пілота NASCAR Даррела "Бубби" Воллеса перед стартом відкладеної гонки в Алабамі була знайдена висільна петля.

Про це повідомляє пресслужба американської гоночної серії NASCAR. Подібний жест вважається в США проявом расизму через асоціацію з судом Лінча.

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Доступ до боксів під час суворих карантинних правил мають тільки співробітники команд, серії та автодрому. Сам Воллес також висловився на цю тему:

Сьогоднішній огидний акт расизму і ненависті надзвичайно засмутив мене і став болючим нагадуванням про те, що нам як суспільству ще належить пройти великий шлях.

Бубба Воллес: що відомо

З недавніх пір 26-річний Даррелл "Бубба" Воллес виступає на боліді зі спеціальною розфарбуванням. На його машині з'явилися логотипи руху Black Lives Matter.

Також днями Бубба Воллес несподівано втратив свідомість після гонки в Атланті. Американець буквально відключився на очах присутніх під час інтерв'ю через спеку, і лікарям довелося надавати йому медичну допомогу.