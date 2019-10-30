Підкорює Англію: Ярмоленко вкотре потрапив у рекламну кампанію "Вест Хема" (фото)

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / Getty Images

Зірка збірної України Андрій Ярмоленко поступово виривається на вершину популярності серед усіх гравців лондонського "Вест Хема".

Вінгер з'явився у рекламній акції, яку "молотки" організували на своєму офіційному сайті.

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Наш футболіст укотре став одним з головних персонажів рекламної компанії лондонського футбольного клубу щодо реалізації квитків на листопадовий поєдинок АПЛ проти "Ньюкасла".

До слова, екс-гравець "Динамо" вже не вперше стає одним з головних облич лондонського клубу – раніше він був учасником акції "Вест Хема" для підтримки боротьби з расизмом.

В поточному сезоні АПЛ Ярмоленко провів 9 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Андрій Ярмоленко Вест Хем
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